Сергей Черкас: "Филадельфия"? Устименко остается в Санкт-Петербурге"

Генеральный директор петербуржского "Динамо" Сергей Черкас заявил, что бронзовый призер юниорского чемпионата мира в составе сборной России Кирилл Устименко продлил контракт и останется в клубе.

– Кирилл остается в нашем клубе, – заявил Черкас. – Уже подписал новый контракт.

Напомним, что на драфте НХЛ-2017 18-летнего вратаря выбрала "Филадельфия". Спустя несколько дней старый договор хоккеиста с динамовцами был расторгнут. В минувшем сезоне он провел 27 матчей в регулярном чемпионате МХЛ и одержал 17 побед, при проценте отраженных бросков 93,8. (Евгений БЕЛОУСОВ)