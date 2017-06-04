Сергей Бобровский: "Зиновьев не бросит "Кузню" и сделает все, чтобы вернуть ее в КХЛ"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский в интервью "СЭ" задался вопросом, сколько еще воспитанников должен выпустить новокузнецкий "Металлург", чтобы клуб вернули в КХЛ. Также хоккеист отметил, что нынешний генеральный директор команды Сергей Зиновьев поможет команде вернуться в лигу.

– Решение по неучастию новокузнецкого "Металлурга" уже объявлено. Вам, как воспитаннику его школы, верится, что клубу удастся вернуться в КХЛ?

– Надеюсь и верю, что все сложится хорошо, – сказал Бобровский. – Генеральный директор Сергей Зиновьев – молодец. Я уверен, что он будет бороться за команду. Он – воспитанник новокузнецкой школы и отдал клубу немало. В прошлом он был отличным игроком, большим мастером. Я уверен, что он не бросит команду в трудную минуту и сделает все возможное, чтобы вернуть "Металлург" в КХЛ.

– В последнее время вратари из Новокузнецка играют неплохо. Илья Сорокин выступает в сборной, безоговорочный первый номер в ЦСКА. Андрей Кареев, возможно, будет первым номером в "Салавате Юлаеве". Следите ли за развитием карьеры коллег-земляков?

– Да, слежу за их успехами. Это здорово, что наша школа выпускает игроков для КХЛ и сборной. Опять же встает вопрос о том, почему команда не играет в ведущей лиге. Сколько надо воспитать игроков для национальной команды, что еще нужно сделать, чтобы клубу разрешили быть в КХЛ? Ребятам же желаю успехов, удачи, здоровья и развивать свой талант. (Марат САФИН)

Полное интервью Сергея Бобровского