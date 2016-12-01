Сергей Бердников: "Знали, что "Медвешчак" – одна из самых бросающих команд в КХЛ"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после победы над "Медвешчаком" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой команды. По словам наставника, подопечные блокировали много бросков.

– Хороший трудовой матч. Нам удалось повести в счете, забить голы на контратаке. Знали, что "Медвешчак" – одна из самых бросающих команд в КХЛ. Получилось сегодня много бросков блокировать.

Выстояли в концовке, когда играли в формате 5 на 6,– цитирует Бердникова официальный сайт "Кузни".