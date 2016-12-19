18:41 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Бердников: "За два периода "Кузня" бросила всего семь раз, так забить очень тяжело"

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Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после поражения от минского "Динамо" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что причиной неудачного результата является плохая результативность его подопечных. Минчане идут на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, "Кузня" занимает последнюю строчку на "Востоке".

Два периода у нас была просто безобразная игра в нападении, – цитирует сайт "Динамо" Бердникова. - За 40 минут мы бросили всего семь раз, а с таким количеством бросков забросить очень тяжело. За последние 5 минут мы бросили девять раз, а за игру всего 16. Наверное, сказался перерыв. Ну и, конечно, наша болезнь – большинство. Такая же ситуация, как и в Минске: если в полных составах мы забросили, то в большинстве минчане, обладая такими мастерами, смогли забросить первый гол. Конечно, ни в какие ворота не лезет вторая шайба в наши ворота, когда пропустили, играя в большинстве.

Дополнительная информация

http://hcdinamo.by/news/matchi/kreyg-vudkroft-otrabotat-60-minut-ne-sbavlyaya-oborotov/

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