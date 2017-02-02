Сергей Бердников: "Вратарь "Амура" - это 80 процентов победы"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Амура" (0:1) отметил вратаря соперника Юху Метсола.

– Игра такая же как в Хабаровске была, – приводит пресс-служба "Кузни" слова Бердникова. – Там мы не забили, соперник забил гол, а потом в пустые. Такая же игра до гола шла сегодня. В пропущенной шайбе виноват не вратарь, а защитник, сделавший неправильно смену. А так игра в основное время могла завершиться и 0:0. Мы заслужили очко, но не забили ни одного гола. Вратарь у "Амура" – это 80 процентов победы, здорово парень играет, ему помогают в обороне. Не идет 28 бросков, значит, надо было нам сделать 56 в створ или еще больше. А так, что есть, то и получили.