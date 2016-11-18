10:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Бердников: "Тяжело выиграть, если не забиваешь"

0
0
0

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников посетовал на реализацию голевых моментов в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Куньлунем" (0:3). Специалист подчеркнул, что невозможно одержать победу, если не поражаешь ворота соперника.

- Трудовой получился матч. К сожалению, не реализовали моменты, которые были у нас, - приводит пресс-служба "Кузни" слова Бердникова. - Не забивая в основное время ни одного гола, выиграть очень тяжело. Соперник проявил мастерство в исполнении второй заброшенной шайбы, реализовав большинство. Хозяева играли самоотверженно, часто ловили броски на себя, да и вратарь сыграл здорово.

Дополнительная информация

http://www.metallurg-nk.ru/khl_team/news/1571/

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ