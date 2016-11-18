Сергей Бердников: "Тяжело выиграть, если не забиваешь"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников посетовал на реализацию голевых моментов в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Куньлунем" (0:3). Специалист подчеркнул, что невозможно одержать победу, если не поражаешь ворота соперника.

- Трудовой получился матч. К сожалению, не реализовали моменты, которые были у нас, - приводит пресс-служба "Кузни" слова Бердникова. - Не забивая в основное время ни одного гола, выиграть очень тяжело. Соперник проявил мастерство в исполнении второй заброшенной шайбы, реализовав большинство. Хозяева играли самоотверженно, часто ловили броски на себя, да и вратарь сыграл здорово.