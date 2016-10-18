Сергей Бердников: "Так курьезно иногда становятся олимпийскими чемпионами по шорт-треку"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (1:2) отметил, что его команда сегодня не выполнила установку. По его словам, на результат матча также повлияла курьезная шайба, которую игроки "Кузни" забросили в собственные ворота.

- Что тут подводить какие-то итоги, вы все сами видели, - приводит пресс-слжба "Металлурга" слова Бердникова. - Спорт есть спорт. Люди так становятся олимпийскими чемпионами по шорт-треку. Так и мы сегодня проиграли. Случайный, курьезный гол. Но он случился. Мы предупреждали команду, что у них есть сильное звено - вратарь, которому просто так не забить. Всего сегодня было мало. Старались, играли... Но счет на табло. Во втором голе шла передача на синюю линию. Есть закон: идет плохо - страху ногой... Опытный игрок, называть не буду.