Сергей Бердников: "СКА мог бы играть в НХЛ"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после разгромного поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (1:9) отметил, что у его подопечных была видна робость перед лидером КХЛ, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Плохо, что установили антирекорд, пропустили 9 голов, – сказал Бердников. – Соперник на две-три головы выше. Эта команда может выступать в НХЛ. Мы стараемся, но что имеем, тем и играем. Была видна робость у наших хоккеистов. Чтобы побеждать лидеров нужна смелость, наглость, настойчивость и дерзость.

– Какие слова нашли сегодня, чтобы настроить команду на матч против лидера?

– Если честно, сказал на установке, что и в СКА есть игроки которые начинал ездить не на "мерседесах", а на "уазиках". Они ко всему пришли через труд. Сказал своим хоккеистам: хотите выступать за команды, которые бьются за высокие места – выходите и бейтесь. Думаю, главный тренер сборной сегодня увидел кандидатов в национальную команду. Сегодня мы не можем приобрести лидеров, а молодым игрокам сложно провести 60 матчей за сезон на одном уровне.

– (Вмешивается главный тренер СКА Олег Знарок) Кузня здорово сыграла против ЦСКА. Сегодня им просто не хватило сил.