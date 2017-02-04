Сергей Бердников: "Сегодня было видно, что болельщикам "Кузня" небезразлична"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после поражения от "Куньлуня" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что уровень игры соперника был выше, а также отметил, что не ожидал большого количества болельщиков на трибунах. "Кузня" идет на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Куньлунь" идет на шестой строчке.

– "Куньлунь" – новичок нашего чемпионата, но новичок такой, что большинство игроков с финским гражданством, – цитирует сайт "Кузни" Бердникова. – Интернациональная команда, и уговаривать в ней кого-то поиграть в хоккей не надо. Ребята знают, зачем приехали, что делают и какую задачу выполняют. Что касается нашей игры – сегодня на собрании сказал, давайте устроим интригу в таблице чемпионата, но мастерство соперника по реализации большинства оказалось на высоте, к сожалению. Забили три гола из четырех в численном преимуществе. Мы благодарим болельщиков за поддержку в этом сезоне. Не ожидал, что сегодня будет народу на трибунах намного больше, чем на предыдущих играх. Видно, что команда болельщикам небезразлична.