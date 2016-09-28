Сергей Бердников: "С нулем можно только сыграть вничью"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников посетовал на ошибки подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (0:3). Он признал, что у его команды есть трудности с созданием и реализацией моментов.

– Первый период 0:0, хотя имели моменты, но не забили, – цитирует пресс-служба "Салавата" Бердникова. – К сожалению, во втором периоде ошибка игрока при смене привела к взятию ворот. Ну и в начале третьего периода, вы сами видели, ошибка того же игрока привела к 0:2. Пытались выровнять, говорили, что вратарь играет первый матч, и надо побольше бросать, но, к сожалению, это наша заноза, что мы мало бросаем по воротам, мало лезем на пятак, мало добиваем. Будем над этим компонентом работать. Ну и конечно, в большинстве могли зацепиться. Имели трехминутное преимущество, когда было все для того, чтобы забить гол. Мы накормили четверку соперников, поэтому надо было поменяться, но ребята сами до того наелись, что колеса спустили и встали на ободах. Это опыт, он приходит, все мелочи рассказываем, команда молодая, будем учиться и двигаться дальше.

– Почему Первышин несколько раз проигрывал в скорости соперникам?

– Если человек не проходил предсезонку, в летнее время не имел игровой практики, какой бы он мастер ни был, нужно бегать. Сейчас все умеют бегать хорошо и в этом наша проблема. Мы работаем над этим компонентом, потому что защитники начинают думать, что у них преимущество, не шевелить ногами, соперник садится и начинает владеть шайбой. Показываем эти ошибки. Наверное, Андрей еще не обрел ту форму.

– В первые минуты у "Металлурга" было несколько отличных моментов, как вы думаете, если бы удалось реализовать хотя бы один, развитие игры было бы другим?

– Мастер, который может исполнить, есть мастер. К сожалению, не забили, ничего не поделаешь. С нулем можно только сыграть вничью. Соперник использовал свои шансы, а мы не использовали. Ну забей – конечно, по-другому все начинает складываться, когда команда начинает в счете вести.