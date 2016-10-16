00:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Бердников: "Предупреждали команду, что "Торпедо" может играть очень мощными отрезками"

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Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (1:6) выразил сожаление по поводу крупного поражения. Специалист при этом подчеркнул: игра соперника не стала для него сюрпризом.

– Мы предупреждали игроков, что "Торпедо" может играть очень мощными отрезками, что команда и показала, – приводит официальный сайт "Кузни" слова Бердникова. – Говорил концовку первого периода и второй провести внимательно, но торпедовцы очень сильно добавили и сделали столько, сколько было нужно для победы. Плюс страдает игра в неравных составах.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12120-torpedo-nizhegorodskaya-oblast-metallurg-novokuzneck.html

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