Сергей Бердников: "Оборона "Кузни" на возврате. Два гола пропустил один и тот же состав"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников несмотря на поражение от "Торпедо" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ не стал предъявлять игрокам претензии по самоотдаче. Он отметил, что оборона у "Кузни" возрастная, и это сказалось при пропущенных шайбах.

– Пропустили быстрый гол, произошло то, о чем предупреждали. Оборона на возврате. Два гола пропустил один и тот же состав. Опыт команды соперника выше и мастерство исполнения сегодня в большинстве у них сказалось, – приводит sport-42.ru слова Бердникова. – Что понравилось – у нас было много выходов два в одного, надо реализовывать. Содержание было, но не хватило мастерства, чтобы забить голы, фарта. По самоотдаче по сегодняшней игре к ребятам нет никаких вопросов. Соперник переиграл на исполнении моментов.