Сергей Бердников: "Нападающие "Кузни" девять периодов не могут набрать очки"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Спартака" (0:3) не смог назвать причину неудачи команды. По словам специалиста, в трех последних встречах нападающие команды демонстрируют катастрофические показатели, хотя на тренировках у игроков многое получается.

- Мне обидно за своих нападающих и защитников, - приводит пресс-служба новокузнецкого клуба слова Бердникова. - Я не знаю, в чем причина поражения. Разговаривали с игроками во всех перерывах. После беседы результата не было. 9 периодов нападающие сыграли с нулевыми показателями по системе "гол плюс пас". Все 15 форвардов последние встречи проводят ужасно. Только по углам шайбу можем удерживать. Хотя на тренировке все получается. Как только соперник оказывается физически сильнее нас, все сразу идет "из рук вон плохо". Надо отдать две передачи под бросок с ходу. Если не закрывать видимость вратарю, а играть "на штангах", голы не придут. Все время должна быть помеха. Мы с Андреем Ивановичем (Евстафьевым. - Прим. "СЭ") не выйдем и не разыграем.