Сергей Бердников: "Могу занести в актив только игру нашего вратаря"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после поражения от ЦСКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил недовольство игрой нападающих и заявил, что хорошо выступил лишь голкипер команды Владислав Подъяпольский, отразивший 49 бросков. Для "Кузни" это поражение стало девятым к ряду в "регулярке".

– ЦСКА хочу поздравить с победой, – сказал Бердников. – Их преимущество сегодня было явным. Я могу занести в актив только игру нашего вратаря и игру в неравных составах, где мы не пропускали голов. Все остальное было из рук вон плохо, особенно действия нападающих. Устал говорить, что без синяков шишек голов в ворота соперников не забить. Придется кому-то в вышку ехать поучиться, а кому-то в команды МХЛ. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)