Сергей Бердников: "Кузня" провела против "Адмирала" хороший кубковый матч"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (3:2 Б) отметил, что команды провели хороший кубковый матч. По словам специалиста, опыт выступлений в плей-офф может помочь дальневосточникам попасть в заметную восьмерку.

– Хороший кубковый матч, но нам еще работать и работать, – приводит пресс-служба новокузнецкого "Металлурга" слова Бердникова. – У "Адмирала" уже есть опыт игры в плей-офф, я желаю команде попасть в восьмерку. Мы пластались, старались. Сделали сегодня все, что могли.