19:07 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Бердников: "Кузня" провела против "Адмирала" хороший кубковый матч"

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Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (3:2 Б) отметил, что команды провели хороший кубковый матч. По словам специалиста, опыт выступлений в плей-офф может помочь дальневосточникам попасть в заметную восьмерку.

– Хороший кубковый матч, но нам еще работать и работать, – приводит пресс-служба новокузнецкого "Металлурга" слова Бердникова. – У "Адмирала" уже есть опыт игры в плей-офф, я желаю команде попасть в восьмерку. Мы пластались, старались. Сделали сегодня все, что могли.

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http://metallurg-nk.ru/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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зритель1

аллё, спорт-экспресс, верните Слабоват на место, он пока пятый.

19:14

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