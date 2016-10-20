Сергей Бердников: "Кузня" подсмотрела у СКА комбинации, которые можно взять на заметку"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (0:6) посетовал на проблемы команды при игре в большинстве. Специалист также отметил высокий класс армейцев, которые, в частности, прекрасно показали себя на Кубке мира.

– СКА в прошлом матче не удалось выиграть в основное время, поэтому сегодня на нас они отыгрались, - приводит пресс-служба "Кузни" слова Бердникова. Команда, без сомнения, с мастерами. Ряд их игроков прекрасно показали себя на Кубке мира. Есть моменты – они забивают. Мы могли удивить только контратаками, но не получилось. Ну а когда вчетвером на протяжении пяти минут играешь в обороне, забить потом очень сложно, эмоций не остается. К сожалению, у нас по-прежнему существуют проблемы и при игре в большинстве. Зато сегодня мы подсмотрели у соперника некоторые комбинации, которые возьмем на заметку и будем сами применять.

– Владислав Подъяпольский был готов к матчу лучше других голкиперов?

– Решение о том, что он сегодня займет место в воротах, было принято на тренерском совете. Мы изначально планировали его участие в этом матче. Расстроились, конечно. Парень может и хочет играть. Уверен, у него все еще впереди.