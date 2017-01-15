Сергей Бердников: "Кузня" не может забить даже в пустые ворота"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Северстали" (0:3) отметил, что команда по-прежнему испытывает большие проблемы с реализацией. По словам специалиста, в выездной серии разница забитых и пропущенных шайб не позволяет рассчитывать на успешные результаты.

– "Северсталь" – с победой, – приводит пресс-служба череповецкого клуба слова Бердникова. - Без голов побед не бывает. К сожалению, мы в выездной серии забросили всего одну шайбу, при этом 9 пропустили. У нас большие проблемы с реализацией. Не получается даже забивать в пустые ворота. Кроме того, есть трудности с доставкой шайбу в зону соперника.