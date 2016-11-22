Сергей Бердников: "Кузня" нарушает законы хоккея"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (4:5) отметил, что его хоккеисты нарушили основные законы игры. По его словам, единственный положительный момент матча - четыре гола, забитые в ворота соперника.

- Хоккей есть хоккей. Есть законы хоккея, - приводит пресс-служба "Металлурга" слова Бердникова. - Серийные голы нельзя пропускать. Нельзя пропускать тогда, когда Владислав Арбузов 2,05 ростом, а Квартальнов - 1,70. Тем не менее, четыре добивания. Это тоже законы хоккея. Радует, что забили четыре гола. И есть голы в большинстве - это положительный момент. В общем, опять пощекотали нервы сопернику. Мы давно это делаем, но без очков. Поздравляю "Нефтехимик" с победой.