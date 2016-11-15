16:41 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Бердников: "К сожалению, "Металлург" не смог забить в овертайме"

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Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (2:3 ОТ) отметил, что его команда имела момент в овертайме, но не реализовала его. Это поражение стало третьим подряд для "Кузни", которая располагается на последнем месте в турнирной таблице.

- Хорошая боевая игра. Ребята отдавались сегодня полностью игре, - приводит пресс-служба "Металлурга" слова Бердникова. - В овертайме мы первыми создали момент, но, к сожалению, не забили. Совершили ошибку и пропустили сами.

Дополнительная информация

http://www.metallurg-nk.ru/khl_team/news/1567/

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