Сергей Бердников: "К сожалению, "Металлург" не смог забить в овертайме"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (2:3 ОТ) отметил, что его команда имела момент в овертайме, но не реализовала его. Это поражение стало третьим подряд для "Кузни", которая располагается на последнем месте в турнирной таблице.

- Хорошая боевая игра. Ребята отдавались сегодня полностью игре, - приводит пресс-служба "Металлурга" слова Бердникова. - В овертайме мы первыми создали момент, но, к сожалению, не забили. Совершили ошибку и пропустили сами.