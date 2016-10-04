Сергей Бердников: "Игроки "Кузни" полностью отдались игре"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (3:2) отметил, что игры против соперника из Новосибирска всегда являются сверхпринципиальными. По мнению наставника, хоккеисты добились победы благодаря тому, что полностью отдались игре.

– Несмотря на турнирное положение, между Новосибирском и Новокузнецком всегда идет упорная борьба, – приводит пресс-служба "Металлурга" слова Бердникова. – Дерби есть дерби, невзирая на турнирную таблицу. Мы знали, что в этом матче нам придется тяжелее, чем с "Магниткой". Я рад, что мы победили. Ребята полностью отдались игре.

Тем не менее, по-прежнему остается проблемой игра в меньшинстве. Мы активно работаем над этим элементом, показываем, что и как нужно делать.

– Возможна ли ротация состава в ближайшее время?

– У нас пять пар защитников, поэтому ротация может быть только во введении в состав двух игроков 1997 года. Однако они готовятся к завтрашнему домашнему матчу молодежной команды. Кто работает, тот и находится в составе.