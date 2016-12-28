Сергей Бердников: "Гол, который забила "Сибирь" – наша техническая ошибка"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после поражения от "Сибири" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что соперник забросил единственную шайбу благодаря технической ошибке его подопечных. "Сибирь" занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, "Кузня" идет на 15-й строчке.

– Получилось дерби или нет, но мы, к сожалению, проиграли, – цитирует сайт "Кузни" Бердникова. – Гол, который забил соперник, – техническая ошибка или не техническая ошибка, но мы пропустили. А игра шла до гола, вы сами все видели. Поэтому такой итог.

Моменты у Скороходова? Наверное, мастерство нападающего в том и есть, чтобы забить гол. У "Сибири" тоже было не меньше шансов. Здорово сыграли вратари обеих команд, держали нас в игре.