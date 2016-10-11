Сергей Бердников: "Два дня готовились к матчу с "Сочи", но играли без движения"

Главный тренер новокузнецкого "Металлург" Сергей Бердников после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сочи" (2:3) посетовал, что его команда проиграла сопернику в движении.

– Говорили о том, что соперник вернулся с выезда, где потерпел 3 поражения, – приводит официальный сайт "Кузни" слова Бердникова. – У нас было 2 дня на подготовку, но по какой-то причине наша команда сегодня играла без движения. Будем разбираться. Из команды могу выделить только Михаила Бирюкова. Но и он не "бесконечен", пропустили в ближний угол. Последние 5 минут в большинстве отыграли безобразно.