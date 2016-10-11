23:52 11 октября | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Бердников: "Два дня готовились к матчу с "Сочи", но играли без движения"

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Главный тренер новокузнецкого "Металлург" Сергей Бердников после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сочи" (2:3) посетовал, что его команда проиграла сопернику в движении.

– Говорили о том, что соперник вернулся с выезда, где потерпел 3 поражения, – приводит официальный сайт "Кузни" слова Бердникова. – У нас было 2 дня на подготовку, но по какой-то причине наша команда сегодня играла без движения. Будем разбираться. Из команды могу выделить только Михаила Бирюкова. Но и он не "бесконечен", пропустили в ближний угол. Последние 5 минут в большинстве отыграли безобразно.

Дополнительная информация

http://www.metallurg-nk.ru/khl_team/news/1506/

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