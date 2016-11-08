Сергей Бердников: "Давно "Кузня" не получала поздравлений"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (1:0 Б) отметил, что команда заработал важные два очка. Сегодня игроки "Кузни" прервали семиматчевую серию из поражений.

- Спасибо за поздравления, давно мы их не получали, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Бердникова. - Очень важные два очка для нас, вся команда отработала на результат, здорово сыграл Андрей Кареев. Наверное, в перерыве в чемпионате у нападающих притупилось чувство взятия ворот, поэтому они не забивают, поэтому 0:0. Но я очень рад, как команда отработала. Важные два очка для нас.