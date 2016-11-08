18:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Бердников: "Давно "Кузня" не получала поздравлений"

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Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (1:0 Б) отметил, что команда заработал важные два очка. Сегодня игроки "Кузни" прервали семиматчевую серию из поражений.

- Спасибо за поздравления, давно мы их не получали, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Бердникова. - Очень важные два очка для нас, вся команда отработала на результат, здорово сыграл Андрей Кареев. Наверное, в перерыве в чемпионате у нападающих притупилось чувство взятия ворот, поэтому они не забивают, поэтому 0:0. Но я очень рад, как команда отработала. Важные два очка для нас.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Metallurg-Nk-%E2%80%93-Sochi-Press-konferencija-trenerov-5043

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