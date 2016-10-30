Сергей Бердников: "Чтобы брать очки, у "Кузни" должна быть наглость"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (0:2) отметил, что на результат матча повлияли удаления в начале первого периода. Для "Кузни" это поражение стало седьмым подряд.

- В начале матча нас подвела игровая дисциплина - получили три удаления, соперник дважды реализовал большинство, - приводит пресс-служба "Металлурга" слова Бердинкиова. - Мы сегодня имели мало моментов при игре пять на пять, неудачно сыграли при численном преимуществе. Результат, наверное, по игре. Чтобы завоевать очки на выезде, нужны игровая дисциплина и терпение. Ну и, конечно, должна быть наглость перед воротами.