22:59 20 апреля | Хоккей — КХЛ

Сергей Андронов: "В атаке ЦСКА играет не очень хорошо"

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Нападающий ЦСКА  Сергей Андронов поделился своим мнением о причинах поражения в четвертом матче (1:3) финальной серии Кубка Гагарина против "Ак Барса". Он заявил, что московский клуб не очень хорош в атаке.

- Шесть заброшенных шайб за четыре игры - это следствие хороших действий казанского вратаря Гарипова или слишком простых действий вашей команды в атаке?

- "Ак Барс" играет хорошо, вот и все. Мы - не очень, если говорить о нападении. Не реализовываем те моменты, которые есть.

- В атаке у вашего соперника решают одни и те же люди. Неужели нельзя найти на них управу?

- Вы, наверное, знаете, как это сделать?

- С каким настроением едете в Казань сейчас?

- Ничего в плане психологии и настроя не поменялось. Серия продолжается до четырех побед, и она еще не окончена. Будем биться. 

Напомним, теперь "Ак Барс" ведет в финальной серии 3-1. Пятый матч состоится 22 апреля в Казани. Далее, если потребуется, игры серии до четырех побед пройдут 24 апреля – в Москве, 26 апреля – в Казани. (Игорь ЕРОНКО)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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spetrov

Да и то - при таком бюджете говорить о нехватке мастерства в ростере как-то стыдно.

00:08

spetrov

pushgun, какое уж тут мастерство, если основной прием входа в зону - вброс, причем за шайбой никто не мчится, т.е. просто отдают ее сопернику. С тренером надо решать.

00:07

pushgun

Уважаю Сергея Андронова, но справедливости ради ЦСКА с сильными командами играет плохо, т.к не хватает мастерства. А шайб много в регулярке, т.к. в большинстве случаев тупой хоккей с бросками ради бросков и может быть отскоков позволяет обыгрывать 75% команд КХЛ. В этом гду слился Металлург, СКА вылетел из-за участия в Олимпиаде в итоге в финале КГ тягомотина вместо хоккея. И вся Россия ждет скорее бы она закончилась.

23:40 20 апреля

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