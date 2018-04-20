Сергей Андронов: "В атаке ЦСКА играет не очень хорошо"

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился своим мнением о причинах поражения в четвертом матче (1:3) финальной серии Кубка Гагарина против "Ак Барса". Он заявил, что московский клуб не очень хорош в атаке.
- Шесть заброшенных шайб за четыре игры - это следствие хороших действий казанского вратаря Гарипова или слишком простых действий вашей команды в атаке?
- "Ак Барс" играет хорошо, вот и все. Мы - не очень, если говорить о нападении. Не реализовываем те моменты, которые есть.
- В атаке у вашего соперника решают одни и те же люди. Неужели нельзя найти на них управу?
- Вы, наверное, знаете, как это сделать?
- С каким настроением едете в Казань сейчас?
- Ничего в плане психологии и настроя не поменялось. Серия продолжается до четырех побед, и она еще не окончена. Будем биться.
Напомним, теперь "Ак Барс" ведет в финальной серии 3-1. Пятый матч состоится 22 апреля в Казани. Далее, если потребуется, игры серии до четырех побед пройдут 24 апреля – в Москве, 26 апреля – в Казани. (Игорь ЕРОНКО)
spetrov
Да и то - при таком бюджете говорить о нехватке мастерства в ростере как-то стыдно.
00:08
spetrov
pushgun, какое уж тут мастерство, если основной прием входа в зону - вброс, причем за шайбой никто не мчится, т.е. просто отдают ее сопернику. С тренером надо решать.
00:07
pushgun
Уважаю Сергея Андронова, но справедливости ради ЦСКА с сильными командами играет плохо, т.к не хватает мастерства. А шайб много в регулярке, т.к. в большинстве случаев тупой хоккей с бросками ради бросков и может быть отскоков позволяет обыгрывать 75% команд КХЛ. В этом гду слился Металлург, СКА вылетел из-за участия в Олимпиаде в итоге в финале КГ тягомотина вместо хоккея. И вся Россия ждет скорее бы она закончилась.
23:40 20 апреля