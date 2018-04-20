Сергей Андронов: "В атаке ЦСКА играет не очень хорошо"

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился своим мнением о причинах поражения в четвертом матче (1:3) финальной серии Кубка Гагарина против "Ак Барса". Он заявил, что московский клуб не очень хорош в атаке.

- Шесть заброшенных шайб за четыре игры - это следствие хороших действий казанского вратаря Гарипова или слишком простых действий вашей команды в атаке?

- "Ак Барс" играет хорошо, вот и все. Мы - не очень, если говорить о нападении. Не реализовываем те моменты, которые есть.

- В атаке у вашего соперника решают одни и те же люди. Неужели нельзя найти на них управу?

- Вы, наверное, знаете, как это сделать?

- С каким настроением едете в Казань сейчас?

- Ничего в плане психологии и настроя не поменялось. Серия продолжается до четырех побед, и она еще не окончена. Будем биться.

Напомним, теперь "Ак Барс" ведет в финальной серии 3-1. Пятый матч состоится 22 апреля в Казани. Далее, если потребуется, игры серии до четырех побед пройдут 24 апреля – в Москве, 26 апреля – в Казани. (Игорь ЕРОНКО)

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