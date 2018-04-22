Сергей Андронов: "С нолем голом невозможно выиграть. Надо смотреть правде в лицо"

Капитан ЦСКА Сергей Андронов после поражении в финале Кубка Гагарина от "Ак Барса" (0:1, 1-4 в серии) посетовал на реализацию голевых моментов.

– Какой дадите комментарий по итогам завершившегося сезона?

– Да какой комментарий? Спасибо больше болельщикам нашим, всем, кто переживал за ЦСКА. Пока тяжело что-то сказать, какие-то комментарии. К сожалению, надо смотреть правде в лицо и понимать, что мы проиграли этот финал, сделали не то, что надо было.

– Вы владели инициативой на протяжении всего матча.

– Старались играть поактивнее, у нас дороги назад не было. Реализация моментов подвело. С нолем голов невозможно выиграть. (Игорь ЕРОНКО)