19:51 22 апреля | Хоккей — КХЛ

Сергей Андронов: "С нолем голом невозможно выиграть. Надо смотреть правде в лицо"

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&quot;Ак Барс&quot; в третий раз в истории стал победителем Кубка Гагарина."Ак Барс" - чемпион! И это заслуженно

Капитан ЦСКА Сергей Андронов после поражении в финале Кубка Гагарина от "Ак Барса" (0:1, 1-4 в серии) посетовал на реализацию голевых моментов.

– Какой дадите комментарий по итогам завершившегося сезона?

– Да какой комментарий? Спасибо больше болельщикам нашим, всем, кто переживал за ЦСКА. Пока тяжело что-то сказать, какие-то комментарии. К сожалению, надо смотреть правде в лицо и понимать, что мы проиграли этот финал, сделали не то, что надо было.

– Вы владели инициативой на протяжении всего матча.

– Старались играть поактивнее, у нас дороги назад не было. Реализация моментов подвело. С нолем голов невозможно выиграть. (Игорь ЕРОНКО)

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Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2018. Финал. "Ак Барс" vs ЦСКА
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Есть мнение...

Показателен момент как ЦСКА заиграл после пропущенной шайбы. Было ощущение полной неготовности что-то поменять в игре, команда рассыпалась на глазах. Полное отсутствие понимания, что делать в критической ситуации. Никитин еще не созрел как топ-тренер. Лидеры поблекли: Капризов, Григоренко. Остальные действовали как роботы. Положа руку на сердце, для ЦСКА выход в финал КГ был уже чудом.

21:07 22 апреля

spetrov

Невозможно, но вы пытались.

20:16 22 апреля

Ралпачан Фляйшманъ

комментарий такой - лузер-тренер и игроки, похоронившие собственными руками главный шанс своей жизни. могут на банкет татарский сходить, для победы муллы сделали не меньше, чем его собственные игроки.

20:01 22 апреля

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