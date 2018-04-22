Сергей Андронов: "С нолем голом невозможно выиграть. Надо смотреть правде в лицо"

Капитан ЦСКА Сергей Андронов после поражении в финале Кубка Гагарина от "Ак Барса" (0:1, 1-4 в серии) посетовал на реализацию голевых моментов.
– Какой дадите комментарий по итогам завершившегося сезона?
– Да какой комментарий? Спасибо больше болельщикам нашим, всем, кто переживал за ЦСКА. Пока тяжело что-то сказать, какие-то комментарии. К сожалению, надо смотреть правде в лицо и понимать, что мы проиграли этот финал, сделали не то, что надо было.
– Вы владели инициативой на протяжении всего матча.
– Старались играть поактивнее, у нас дороги назад не было. Реализация моментов подвело. С нолем голов невозможно выиграть. (Игорь ЕРОНКО)
Материалы других СМИ
Есть мнение...
Показателен момент как ЦСКА заиграл после пропущенной шайбы. Было ощущение полной неготовности что-то поменять в игре, команда рассыпалась на глазах. Полное отсутствие понимания, что делать в критической ситуации. Никитин еще не созрел как топ-тренер. Лидеры поблекли: Капризов, Григоренко. Остальные действовали как роботы. Положа руку на сердце, для ЦСКА выход в финал КГ был уже чудом.
21:07 22 апреля
spetrov
Невозможно, но вы пытались.
20:16 22 апреля
Ралпачан Фляйшманъ
комментарий такой - лузер-тренер и игроки, похоронившие собственными руками главный шанс своей жизни. могут на банкет татарский сходить, для победы муллы сделали не меньше, чем его собственные игроки.
20:01 22 апреля