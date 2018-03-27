Сергей Андронов: "Победитель регулярки не может выиграть Кубок Гагарина? Глупости"

Капитан ЦСКА Сергей Андронов в преддверии первого матча со СКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина подчеркнул, что не верит в то, что победитель регулярного чемпионата КХЛ не сможет выиграть плей-офф.
- Четырех дней хватило на отдых?
- Вполне достаточно. Хорошо отдохнули, пару дней поработаем.
- За это время трудно что-то поменять в игре?
- Посмотрим. Тренеры подумаю и скажут.
- За серией СКА с "Локомотивом" следили?
- Нет. Были слишком увлечены своими матчами, просто счет узнавали.
- В случае необходимости готовы жестко встречать соперника, как железнодорожники?
- Это хоккей. Надо будет – будем драться, если ситуация потребует.
- Что для вас СКА?
- Чемпион и кубковая команда, которая выиграла два трофея за четыре года. Опыта выше крыши. С ними будет интересно.
- Самое время их остановить?
- Постараемся и все усилия приложим.
- Что думаете о том, что победитель регулярки не может выиграть Кубок Гагарина?
- Глупости это все. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Капитан @hccska Сергей Андронов не в настроении после тренировки и в ожидании серии со @hcSKA pic.twitter.com/idBxUoD87H– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 27 марта 2018 г.