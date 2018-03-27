Сергей Андронов: "Победитель регулярки не может выиграть Кубок Гагарина? Глупости"

Капитан ЦСКА Сергей Андронов в преддверии первого матча со СКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина подчеркнул, что не верит в то, что победитель регулярного чемпионата КХЛ не сможет выиграть плей-офф.

- Четырех дней хватило на отдых?

- Вполне достаточно. Хорошо отдохнули, пару дней поработаем.

- За это время трудно что-то поменять в игре?

- Посмотрим. Тренеры подумаю и скажут.

- За серией СКА с "Локомотивом" следили?

- Нет. Были слишком увлечены своими матчами, просто счет узнавали.

- В случае необходимости готовы жестко встречать соперника, как железнодорожники?

- Это хоккей. Надо будет – будем драться, если ситуация потребует.

- Что для вас СКА?

- Чемпион и кубковая команда, которая выиграла два трофея за четыре года. Опыта выше крыши. С ними будет интересно.

- Самое время их остановить?

- Постараемся и все усилия приложим.

- Что думаете о том, что победитель регулярки не может выиграть Кубок Гагарина?

- Глупости это все. (Евгений БЕЛОУСОВ)