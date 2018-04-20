Сергей Андронов: "Нет никакого ключевого фактора, за счет которого "Ак Барс" победил"

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов после поражения в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина с "Ак Барсом" (1:3) заявил, что игра сложилась не в пользу москвичей. Он добавил, что у казанцев нет никакого ключевого победного фактора – нужно просто играть на одном уровне.

– Этот матч чем-то отличался от предыдущих?

– По сути, ничем не отличался. Была очень плотная игра, как и положено в финале. К сожалению, она сложилась не в нашу пользу.

– Ключевой фактор, за счет которого победил "Ак Барс"?

– Его нет. Надо все 60 минут, а если надо, то и больше, играть на одном уровне. Нет единственного момента, за счет которого можно победить или уступить.

– В очередной раз у ЦСКА все было плохо с большинством.

– Не знаю. Они его разобрали, поэтому мы и не забили.

Напомним, теперь "Ак Барс" ведет в финальной серии 3-1. Пятый матч состоится 22 апреля в Казани. Далее, если потребуется, игры серии до четырех побед пройдут 24 апреля – в Москве, 26 апреля – в Казани. (Игорь ЕРОНКО)

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