Сергей Андронов: "Наша цель – выиграть Кубок Гагарина. Нам это по силам"

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов после матча с "Динамо" (4:3) на Кубке мэра Москвы отметил, что команда готова к сезону. Однако, по его словам, для победы в Кубке Гагарина еще предстоит много работы.
– Все нормально, – начал Андронов. – Пока притираемся, находим свою игру. Многое сегодня не получалось, но будем работать – время еще есть.
– В третьем периоде вы переиграли "Динамо" полностью.
– Да, сыграли по счету. Проигрывали – надо было догонять. Пошли вперед, заработали удаление и забили. Удачно для нас все сложилось.
– Каково состояние команды?
– Физически мы готовы. Главное, чтобы голова была готова.
– Считается, что у ЦСКА сильнейший состав в лиге. По силам выиграть Кубок Гагарина?
– Конечно. Но впереди длинный сезон. Надо много работать. Но цель такая есть.
– А в сборную рассчитываете?
– Конечно. Буду стараться попасть туда.
– Как оцените дебют Марченко?
– Он хороший парень. Классно играет. Молодец. (Ярослав СУСОВ)