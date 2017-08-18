Сергей Андронов: "Наша цель – выиграть Кубок Гагарина. Нам это по силам"

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов после матча с "Динамо" (4:3) на Кубке мэра Москвы отметил, что команда готова к сезону. Однако, по его словам, для победы в Кубке Гагарина еще предстоит много работы.

– Все нормально, – начал Андронов. – Пока притираемся, находим свою игру. Многое сегодня не получалось, но будем работать – время еще есть.

– В третьем периоде вы переиграли "Динамо" полностью.

– Да, сыграли по счету. Проигрывали – надо было догонять. Пошли вперед, заработали удаление и забили. Удачно для нас все сложилось.

– Каково состояние команды?

– Физически мы готовы. Главное, чтобы голова была готова.

– Считается, что у ЦСКА сильнейший состав в лиге. По силам выиграть Кубок Гагарина?

– Конечно. Но впереди длинный сезон. Надо много работать. Но цель такая есть.

– А в сборную рассчитываете?

– Конечно. Буду стараться попасть туда.

– Как оцените дебют Марченко?

– Он хороший парень. Классно играет. Молодец. (Ярослав СУСОВ)