Сергей Андронов: "ЦСКА в этом году сильнее, чем в прошлом"

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов подчеркнул, что команда готовится к плей-офф КХЛ в плановом режиме. По словам форварда, в этом сезоне армейцы обладают более сильным составом, чем в прошлом.

- Подготовка к плей-офф идет в плановом режиме, но серьезно готовимся в моральном плане к очередному забегу, - сказал Андронов.

- То, что команда занимается в неполном составе, создает дополнительные проблемы?

- Не думаю. Кто-то из ребят работает в сборной, а мы здесь. Все друг друга знают, поэтому никаких неудобств в сочетаниях нет. Осталось три матча в регулярке, и мы будем выходить на каждую игру побеждать, а там как получится.

- Верите в примету про победителя регуклярки?

- Не знаю, есть ли смысл в это верить. Не думаю, что мы проиграли из-за того, что заняли первое место.

- У вас остались встречи с "Сочи", "Торпедо" и "Спартаком". Это удобные соперники, чтобы завершить регулярку. Согласны?

- Без разницы. Надо искать перед плей-офф свою игру, которую мы будем показывать. Стоит ли особняком матч со "Спартаком"? Это историческое противостояние, будет своеобразная атмосфера, отличная от других матчей.

- Если сравнивать нынешнюю подготовку к плей-офф с прошлогодней, что-то поменялось?

- Да я уже не помню прошлогоднюю подготовку. Это было очень давно.

- В этом году ЦСКА сильнее, чем в прошлом, по вашим ощущениям?

- Трудно сказать. Я думаю, что сильнее. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)