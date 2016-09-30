Сергей Андронов: "ЦСКА плохо играл в принципе"

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов выразил разочарование игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (1:2 Б). В этой встрече москвичи впервые потерпели домашнее поражение в нынешнем сезоне.

– Больше одного гола не хватило, – отметил в интервью пресс-службе ЦСКА Андронов. – Плохо играли в принципе. Должны были выигрывать, нужно было проще играть и агрессивнее. Мы много теряли шайбу в углах. Хотелось выиграть, прибавили, но уже мало что получалось.