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Сергей Андронов: "ЦСКА плохо играл в принципе"

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Нападающий ЦСКА Сергей Андронов выразил разочарование игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (1:2 Б). В этой встрече москвичи впервые потерпели домашнее поражение в нынешнем сезоне.

– Больше одного гола не хватило, – отметил в интервью пресс-службе ЦСКА Андронов. – Плохо играли в принципе. Должны были выигрывать, нужно было проще играть и агрессивнее. Мы много теряли шайбу в углах. Хотелось выиграть, прибавили, но уже мало что получалось.

Дополнительная информация

http://www.cska-hockey.ru/news/Trenery_komand_i_Sergej_Andronov_o_matche_CSKA__Amur

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