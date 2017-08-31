Сергей Андронов: "Авангард" - всегда серьезный соперник"

Капитан ЦСКА Сергей Андронов в интервью пресс-службе армейцев выразил уверенность в том, что матч регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" станет интересным. По словам нападающего, команда приложит все усилия, чтобы порадовать болельщиков в первой домашней встрече.

– Чего ожидаете от первого домашнего матча? – вопрос Андронову.

– Ждем хорошей атмосферы, поддержки от болельщиков. А мы приложим все усилия, чтобы их порадовать.

– ЦСКА начал сезон с выездной серии. Это плюс или минус?

– Конечно, всегда хочется начинать дома, при своих трибунах. Но ничего страшного, наоборот, немножко вкатились в сезон, это только пойдет нам на пользу.

– Как оцените соперника?

– "Авангард" – всегда серьезный соперник, они хорошо начали сезон. Но на данном этапе все команды в более-менее равных условиях, так что игра обещает быть интересной.