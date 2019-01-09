Сенсация в Балашихе: "Витязь" вырвал победу у "Авангарда"

"Витязь" победил "Авангард" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 ОТ. Несмотря на поражение, омичи сохранили лидерство в дивизионе Чернышева.

"Витязь" занимает восьмую строчку в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Витязь" (Подольск) - 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Шумаков - 3 (бол., Столберг, Бек), 13:45 - 1:0. Кокарев - 6 (мен., Швец-Роговой, Головков), 29:26 - 1:1. Ржепик - 11 (бол., Семин, Аалтонен), 34:32 - 1:2. Столберг - 4 (Широков), 57:48 - 2:2. Швец-Роговой - 12 (Головков, Кокарев), 60:19 - 2:3.

Вратари: Бобков - Ортио.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 33 (13+10+10+0) - 19 (5+11+2+1).

Судьи: Акузовский, Кулаков.

9 января. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".