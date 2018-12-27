Сен-Пьер вернулся в "Куньлунь"

Форвард Мартен Сен-Пьер вновь стал игроком "Куньлуня", сообщает Твиттер KHL Media Team. Стороны подписали однолетний двусторонний контракт.

Мартен Сен-Пьер вновь игрок @KRSchina. Однолетний двусторонний контракт – KHL Media Team (@khlmediateam) 27 декабря 2018 г.

35-летний канадец начинал сезон в "Куньлуне", но 1 ноября покинул команду. В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 6 (3+3) очков.

Ранее он также выступал за "Нефтехимик", "Медвешчак", "Барыс" и "Адмирал".

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