15:43 | Хоккей — КХЛ

Сен-Пьер вернулся в "Куньлунь"

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Форвард Мартен Сен-Пьер вновь стал игроком "Куньлуня", сообщает Твиттер  KHL Media Team. Стороны подписали однолетний двусторонний контракт.

 

35-летний канадец начинал сезон в "Куньлуне", но 1 ноября покинул команду. В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 6 (3+3) очков.

Ранее он также выступал за "Нефтехимик", "Медвешчак", "Барыс" и "Адмирал".

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Дополнительная информация

https://twitter.com/khlmediateam/status/1078241237294043136

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