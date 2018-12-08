Семин и Аалтонен принесли победу "Витязю" над московским "Динамо"

Подмосковный "Витязь" переиграл московское "Динамо" со счетом 2:1 в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в игре в первом периоде открыл динамовец Иван Игумнов, на что "Витязь" ответил голами в исполнении Александра Семина и Миро Аалтонена. Обе шайбы были заброшены во второй двадцатиминутке.

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"Витязь" (Подольск) - "ХК Динамо" (Москва) - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Игумнов - 3 (Койвисто, Панкратов), 1:54 - 0:1. Семин - 12 (бол., Евсеенков), 21:06 - 1:1. Аалтонен - 16 (Шинкевич, Рендулич), 23:48 - 2:1.

Вратари: Ортио - Еременко (57:15 - 58:54, 59:13).

Штраф: 26 - 12.

Броски: 24 (7+13+4) - 33 (12+8+13).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

8 декабря. Подольск. ЛД "Витязь".

Подопечные Валерия Белова, благодаря этой победе, набрали 35 очков в 37 играх. Сейчас они занимают восьмое место на Западе. "Динамо" расположилось на одну строчку выше, имея в своем активе на два балла больше.