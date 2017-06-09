Семенов заключил двухлетний контракт с "Авангардом"

"Авангард" заключил контракт с нападающим Кириллом Семеновым. Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный Твиттер омского клуба.

В понедельник новокузнецкий "Металлург" объявил об обмене в уфимский "Салават Юлаев" Семенова, который перешел в "Кузню" в декабре 2015 года в результате обмена из омского "Авангарда". Ранее президент "Авангарда" Владимир Шалаев выразил мнение, что "Кузня" нарушила все корпоративные договоренности и решила поторговать игроком, права на которого принадлежат "ястребам". В минувшем сезоне нападающий, который является воспитанником омского клуба, провел за "Металлург" 60 матчей и набрал 27 (13+14) очков.

Вы ждали этого! Кирилл Семёнов принял квалификационное предложение и с нами на два года! ✌ Добро пожаловать домой! 👐 https://t.co/VaYf1LQj30 pic.twitter.com/1NYitgcuHk – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 9 июня 2017 г.

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