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Семенов заключил двухлетний контракт с "Авангардом"

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"Авангард" заключил контракт с нападающим Кириллом Семеновым. Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный Твиттер омского клуба.

В понедельник новокузнецкий "Металлург" объявил об обмене в уфимский "Салават Юлаев" Семенова, который перешел в "Кузню" в декабре 2015 года в результате обмена из омского "Авангарда". Ранее президент "Авангарда" Владимир Шалаев выразил мнение, что "Кузня" нарушила все корпоративные договоренности и решила поторговать игроком, права на которого принадлежат "ястребам". В минувшем сезоне нападающий, который является воспитанником омского клуба, провел за "Металлург" 60 матчей и набрал 27 (13+14) очков.

Гендиректор "Кузни": "Семенова признали свободным агентом. Это полный беспредел" //
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Петрович50

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