Семен Кошелев: "Все видят турнирную таблицу - нельзя позволить соперникам догнать "Авангард"

Нападающий "Авангарда" Семен Кошелев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (4:0) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что его команда настраивается в каждой игре только на победу. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет три (1+2) очка.

– Две победы подряд со счетом 4:0. О чем это говорит?

– О том, что мы выходим, настраиваемся в каждой игре только на победу. Может быть, и смена тренера немного повлияла: мы встряхнулись, понимаем, что нужно улучшать свою игру. Все видят турнирную таблицу – нельзя позволить соперникам догнать нас. Тем более "Амур" сейчас на ходу, отрыв у них небольшой, и игра сегодня была, как говорится, за шесть очков.

– Как планировали действовать против Хабаровска?

– Нам сказали, что мы не должны ни на кого смотреть, должны сыграть в свою игру, уверенно, больше держать шайбу. Плюс мы знали, что они хорошо играют первые периоды, поэтому нужно было сконцентрировано сыграть в обороне, не дать сопернику шансов, что у нас и получилось.

– В конце стояла задача помочь вратарю "засушить" матч?

– Конечно! Всегда, когда мы чувствуем, что есть возможность вратарю сыграть "на ноль", помогаем – это и для нас приятный бонус, и для него. Поэтому мы всегда рады "сухим" победам.

– Можно ли сказать, что ваша тройка делает результат на хорошем взаимопонимании?

– Мы хорошо играем, но нам есть куда расти, есть куда прогрессировать. Есть моменты, которые нужно улучшать. Но от гола Михеева я под впечатлением до сих пор, в топ недели должен попасть 100 процентов.