Семен Кокуев: "Верил, что забью и сравняю счет в матче со "Спартаком"

Нападающий московского "Динамо" Семен Кокуев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (3:2 Б) заявил, что рад помочь бело-голубым добиться успеха. Он добавил, что команда проявила характер в концовке встречи, передает из Лужников корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.
– Тяжелый матч, – сказал Кокуев. – Все понимали, что это московское дерби. Были заряжены, но начало первого периода не получилось. Потом стали играть жестче. Как забросил шайбу? Пошел пас из-за ворот. Я накатывался и ждал любой отскок.
– Верили, что забьете в такой момент?
– Конечно, я же двигался, не просто так вышел на лед.
– На табло не смотрели?
– Нет, но знал, что осталось мало времени.
– "Динамо" забросило шайбы в концовках периодов, с чем это связано?
– Мы работали до конца. Проявили характер. Старались больше бросать.
– После матча тренеры больше хвалили или ругали?
– Нейтрально отреагировали.