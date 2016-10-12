Семен Кокуев: "Динамо" будет довольно, только когда выиграет Кубок Гагарина"

Нападающий "Динамо" Семен Кокуев после поражения от "Слована" (3:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что в паузу его команда уделит внимание игре в большинстве, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
– Почему отпустили соперника в счете?
– У нас имелся шанс, нужно было только забивать. Но мы пропустили, и разрыв составил уже две шайбы. Пытались спасти игру, но не получилось.
– Сейчас наступит пауза в пять-шесть дней. Насколько она необходима вашей команде?
– Будем работать над ошибками, выполнять то, что скажут тренеры. Уделим внимание большинству.
– Насколько довольны проведенным отрезком чемпионата в целом?
– Будем довольны только тогда, когда выиграем Кубок Гагарина.