Семен Кокуев: "Динамо" будет довольно, только когда выиграет Кубок Гагарина"

Нападающий "Динамо" Семен Кокуев после поражения от "Слована" (3:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что в паузу его команда уделит внимание игре в большинстве, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Почему отпустили соперника в счете?

– У нас имелся шанс, нужно было только забивать. Но мы пропустили, и разрыв составил уже две шайбы. Пытались спасти игру, но не получилось.

– Сейчас наступит пауза в пять-шесть дней. Насколько она необходима вашей команде?

– Будем работать над ошибками, выполнять то, что скажут тренеры. Уделим внимание большинству.

– Насколько довольны проведенным отрезком чемпионата в целом?

– Будем довольны только тогда, когда выиграем Кубок Гагарина.