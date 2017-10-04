Семак присутствует на матче "Салават Юлаев" - СКА

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак присутствует на матче регулярного чемпионата КХЛ между "Салаватом Юлаевым" и СКА. После двух периодов уфимцы уступают со счетом 0:5.

Напомним, что "Уфа" в последнем матче чемпионата России на выезде сыграла вничью с ЦСКА (0:0). На данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В 13-м туре подопечные Семака дома сыграют с "Локомотивом".

Текстовая трансляция матча "Салават Юлаев" - СКА