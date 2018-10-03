Семь российских арбитров вошли в расширенный список на ЧМ-2019

Семь российских арбитров, работающих на матчах КХЛ, вошли в расширенный список судей для работы на чемпионате мира 2019 года, который пройдет в мае будущего года в Словакии.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, В лонг-лист, опубликованный Международной федерацией хоккея, вошли главные арбитры Роман Гофман, Константин Оленин, Юрий Оскирко и Евгений Ромасько, а также лайнсмены Глеб Лазарев, Александр Отмахов и Дмитрий Шишло. Окончательный состав судей на чемпионат мира будет объявлен в феврале-марте 2019 года.

- Лонг-лист ежегодно публикуется ИИХФ, на этот раз в нем семеро российских арбитров – четверо главных и три лайнсмена. Особо хочется отметить то, что Юрий Оскирко был включен в список кандидатов впервые, это лишний раз доказывает, что класс наших судей постоянно повышается, и это не остается незамеченным, - сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. - Евгений Ромасько и Дмитрий Шишло едут на молодежный чемпионат мира, который пройдёт в декабре-январе в Канаде. Очень рад за Яну Зуеву, которая будет работать в качестве главного судьи на женском чемпионате мира в Финляндии. Не сомневаюсь, что судьи из Чехии, Латвии, Беларуси, работающие в КХЛ, также включены в расширенный список на ЧМ. Их имена мы узнаем немного позднее.