Семь игроков КХЛ и Джионта - в сборной США на Кубок Германии

Стала известна заявка сборной США на Кубок Германии. В нее вошли семь представителей КХЛ. Также стоит отметить попадание в заявку 38-летнего Брайана Джионты. Форвард сейчас является свободным агентом, с 2001 года он провел в НХЛ более 1000 матчей, последние три сезона отыграл в "Баффало".

Полностью заявка США выглядит следующим образом: вратари - 30. Запольски ("Йокерит", КХЛ), 31. Максвелл ("Млада Болеслав", Чехия), 35. Леджио ("Мюнхен", Германия); защитники - 2. Лундин ("Йокерит", КХЛ), 3. Риз (ХВ71, Швеция), 4. Стюарт ("Адлер", Германия), 5. Донован ("Фрелунда", Швеция), 6. Блум ("Адмирал", КХЛ), 7. Гилрой ("Йокерит", КХЛ), 8. Уэлш ("Векше", Швеция), 13. Гундерсон ("Брюнес", Швеция), 14. Гилберт ("Нюрнберг", Германия), 27. Сангинетти ("Лугано", Швейцария), 28. Биллинс ("Линчепинг", Швеция); нападающие - 9. Роу ("Цуг", Голландия), 10. Эрл ("Бил-Бьенн", Швейцария), 11. Лэш ("Фрелунда", Швеция), 12. Мэлоун ("Айова", АХЛ), 15. Шор ("Лайонс", Швейцария), 16. Бэкмен ("Айсберен", Германия), 17. Литтл ("Давос", Швейцария), 18. Секстон ("Нефтехимик", КХЛ), 19. Слэйтер ("Фрибург", Швейцария), 21. Джионта (без клуба), 22. О'Нилл ("Йокерит", КХЛ), 24. Майли ("Мальме", Швеция), 25. Коларик ("Адлер", Германия), 26. Аркобело ("Берн", Швейцария), 29. Стоа ("Спартак", КХЛ).

На турнире, помимо американцев, сыграют хозяева - сборная Германии, а также Словакия и олимпийская сборная России.