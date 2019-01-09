Селиванов ушел с поста генерального менеджера "Адмирала"

Александр Селиванов оставил должность генерального менеджера "Адмирала", сообщает официальный сайт клуба.

Это уже не первая перестановка в руководстве команды по ходу сезона. В ноябре пост генерального директора "моряков" покинул Сергей Сошников, его место занял ранее отвечавший за селекцию Михаил Дудченко.

На данный момент "Адмирал" занимает последнее место в Восточной конференции. Команда Сергея Светлова набрала 27 очков в 44 матчах. 10 января ей предстоит дома сразиться в дальневосточном дерби с "Амуром".