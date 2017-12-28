Селиванов – новый генеральный менеджер "Адмирала"

Александр Селиванов назначен на должность генерального менеджера "Адмирала". На этой должности 46-летний специалист сменил Ильдара Мухометова, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

– Я как президент клуба предложил Александру Селиванову пост генерального менеджера, и он согласился. Александр не чужой для Владивостока и "Адмирала" специалист, – приводит пресс-служба дальневосточников слова президента "Адмирала" Заирбека Юсупова. – Два сезона он входил в тренерский штаб нашей команды, причем это были первые годы жизни клуба. Хоккейную кухню и специфику Дальнего Востока Александр Юрьевич досконально знает изнутри.

Напомним, что Селиванов с 2013 по 2015 год входил в тренерский штаб "Адмирала". Специалист работал в качестве тренера нападающих, старшего тренер и в двух матчах исполнял обязанности главного тренера "моряков".

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