Секстон и Азеведо - лучшие бомбардиры межсезонья КХЛ

Нападающий "Нефтехимика" Дэн Секстон стал лучшим бомбардиром предсезонных турниров КХЛ. 30-летний американский нападающий набрал 15 (4+11) очков.

На втором месте в рейтинге – форвард "Ак Барса" Джастин Азеведо, на счету которого 6 голов и 6 голевых передач. В тройку вошел новичок ЦСКА, нападающий Константин Окулов, набравший 11 (7+4) очков.

Напомним, что 10-й сезон КХЛ стартует завтра, 20 августа. В матче открытия встретятся СКА и ЦСКА. Начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры