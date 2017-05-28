Сегодня СКА проведет чемпионский парад в Санкт-Петербурге

СКА в своем официальном Твиттере объявил дату и время проведения чемпионского парада в честь завоевания Кубка Гагарина. Мероприятие состоится сегодня, 28 мая в Санкт-Петербурге, начало – в 16.00.
"Начинаем Парад чемпионов от площади Восстания! ПропуСКАть такое событие никак нельзя", – говорится в сообщении СКА.
Напомним, что в финале Кубка Гагарина петербургский клуб обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1 в серии. Для армейцев этот кубок стал вторым в истории.
Этот день настал!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 28 мая 2017 г.
В 16.00 начинаем Парад чемпионов от площади Восстания! ПропуСКАть такое событие никак нельзя.
ЖДЕМ ВСЕХ! pic.twitter.com/btLlzcUAlb
Tribunal Z
Очень хотел бы увидеть, хотя бы в записи, жаль не смогу подъехать
13:44