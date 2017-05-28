Сегодня СКА проведет чемпионский парад в Санкт-Петербурге

СКА в своем официальном Твиттере объявил дату и время проведения чемпионского парада в честь завоевания Кубка Гагарина. Мероприятие состоится сегодня, 28 мая в Санкт-Петербурге, начало – в 16.00.

"Начинаем Парад чемпионов от площади Восстания! ПропуСКАть такое событие никак нельзя", – говорится в сообщении СКА.

Напомним, что в финале Кубка Гагарина петербургский клуб обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1 в серии. Для армейцев этот кубок стал вторым в истории.