СДК КХЛ переквалифицировал штраф Каблукова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча "Металлург" Мг – СКА (5:4 Б). На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего СКА Илью Каблукова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – на наказание по Правилу 521 б (Удар концом клюшки) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.15.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.