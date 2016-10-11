СДК КХЛ отменил штраф Хафизуллина

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча СКА – "Динамо" Мн (6:2), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов СДК принял решение отменить наложенное на защитника СКА Динара Хафизуллина наказание по Правилу 534 д (Атака игрока, не владеющего шайбой) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).