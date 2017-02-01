23:15 1 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

СДК КХЛ отменил штраф Барбашева и дисквалифицировал Браста

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча "Металлург" Нк – "Адмирал", состоявшейся 31 января 2017 года, сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего "Адмирал" Сергея Барбашева наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).

Также на 56-й минуте матча "Слован""Локомотив", состоявшемся 31 января 2017 года, на вратаря хозяев Барри Браста был наложен Дисциплинарный штраф (10 мин.), который стал для игрока четвертым в нынешнем чемпионате. В связи с этим, согласно п.4.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ на него наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/02/01/338111.html

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