12:22 | ХОККЕЙ — КХЛ

СДК КХЛ оставил без изменений штраф Осалы

0
0
0
0

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод первого матча финала Кубка Гагарина "Металлург" МгСКА (4:5), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Металлург" Оскара Осалу наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

 

Опрос

Кто фаворит в финале Кубка Гагарина?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/04/09/344588.html

0
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...